За год горе-работодатели заплатили 138 миллионов штрафа - ОГА

14 февраля 2019 г. 8:48
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13 февраля прошло заседание рабочей группы по вопросам повышения уровня оплаты труда и легализации занятости.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА. 

По словам директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Юрия Шпараги, в прошлом году проведено 433 таких заседания, на которых заслушаны 3,3 тыс. работодателей по вопросам легализации выплаты зарплаты и низкого уровня оплаты труда. Среднемесячная заработная плата в январе-декабре 2018 года в области составляла 7657 грн и выросла относительно 2017 года на 22,6% .

Заместитель начальника ГУ Пенсионного фонда Украины в Харьковской области Наталья Тарасенко отметила, что количество застрахованных, которым начисляется зарплата меньше минимальной гораздо уменьшилось: таких работников на конец прошлого года стало на 27,7 тыс. человек меньше по сравнению с началом года.

Кроме того, как сообщила заместитель начальника ГУ Гоструда в Харьковской области Елена Петренко, 180 материалов направлено в правоохранительные органы по результатам выявленных нарушений законодательства о труде. Нарушители в общем заплатили штрафов на сумму 138,8 миллионов, а работникам доначислено 79,3 тысяч гривен. 

 

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