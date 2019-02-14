За год горе-работодатели заплатили 138 миллионов штрафа - ОГА

13 февраля прошло заседание рабочей группы по вопросам повышения уровня оплаты труда и легализации занятости.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

По словам директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Юрия Шпараги, в прошлом году проведено 433 таких заседания, на которых заслушаны 3,3 тыс. работодателей по вопросам легализации выплаты зарплаты и низкого уровня оплаты труда. Среднемесячная заработная плата в январе-декабре 2018 года в области составляла 7657 грн и выросла относительно 2017 года на 22,6% .

Заместитель начальника ГУ Пенсионного фонда Украины в Харьковской области Наталья Тарасенко отметила, что количество застрахованных, которым начисляется зарплата меньше минимальной гораздо уменьшилось: таких работников на конец прошлого года стало на 27,7 тыс. человек меньше по сравнению с началом года.

Кроме того, как сообщила заместитель начальника ГУ Гоструда в Харьковской области Елена Петренко, 180 материалов направлено в правоохранительные органы по результатам выявленных нарушений законодательства о труде. Нарушители в общем заплатили штрафов на сумму 138,8 миллионов, а работникам доначислено 79,3 тысяч гривен.