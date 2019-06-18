За месяц на Харьковщине долги по зарплате ликвидированы на шести предприятиях

Как сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, 18 июня прошло заседание областной комиссии по вопросам погашения задолженности по зарплате и другим социальным выплатам.

По данным директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Юрия Шпараги, за май долги по зарплате ликвидированы на шести предприятиях в сумме 2,1 миллиона гривен и сокращены - на пяти предприятиях - на 1,4 миллиона.

На заседании рассмотрели состояние погашения долгов по выплате заработной платы в Харьковском подшипниковом заводе. А руководитель Чугуевского авиационного ремонтного завода обязался погасить долги до 1 августа; а в ООО «Термолайф» - до 1 января 2020 года.

Кроме того, принято решение направить письмо в Первомайский горсовет, как основателю КП «Жилсервис», о росте долгов по зарплате на предприятии.

Руководители предприятий-должников предупреждены об ответственности за несвоевременную выплату зарплаты.