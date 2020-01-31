За присвоение более полумиллиона гривен клиентов отделения банка в Чугуеве его работники пойдут под суд

В период с 2014 по 2015 год преступная группа в составе 29-летней и.о. руководителя и двух 34- и 60-летних кассиров-менеджеров по операциям отделения одного из коммерческих банков в Чугуеве преступным путем завладела средствами на сумму более полумиллиона гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Досудебное расследование по уголовным производствам, открытым в июне 2017, проводилось по ч.ч. 1, 3, 4, 5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч.3 ст.190 (мошенничество), ч.2, 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что участники организованной группы составляли заведомо подложные официальные документы о выдаче клиентам банка денежных средств, находящихся на их депозитных счетах, таким образом, обращая в свою пользу деньги граждан, находившихся в кассе отделения банка.

Полученные преступным путем прибыли распределялись между членами группы в долях, определенных ее организатором.

28 января текущего года обвинительный акт направлен в Чугуевский городской суд Харьковской области.