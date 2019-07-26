За присвоение денег на ремонт поселковой дороги харьковского бизнесмена объявят в розыск

Главе одного из поселков в Харьковской области сообщено о подозрении в хищении бюджетных средств.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, главе поселка инкриминируется завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, служебный подлог и использование заведомо поддельных документов по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2. ст. 28 ч . 4 ст. 358 УК Украины).

Установлено, что председатель одного из поселков городского типа в сговоре с директором коммерческого дорожно-строительного ООО разработали и реализовали преступную схему присвоения бюджетных средств. В частности, денег, выделенных на текущий ремонт местных дорог.

По данным следствия, подозреваемый в сговоре с директором ООО внес в официальные документы фиктивные данные относительно выполненных работ по ремонту дорог. На самом деле автодорогу отремонтировали только «на бумаге». Фактически никаких работ не проводилось.

Более того, по документам «чинили» дорогу, которая имела качественное покрытие и даже не нуждалась в ремонте.

По предварительным подсчетам этот «ремонт» обошелся почти в 200 тысяч гривен бюджетных средств.

Сейчас поселковый голова отстранен от должности.

По данным следствия, другой фигурант уголовного производства - директор ООО, скрывается во избежание наказания. Решается вопрос об объявлении его в международный розыск.