За сколько по времени выдает займ Miloan?®

Быстрый кредит в Интернете поможет справиться с любыми финансовыми трудностями: будь то задержка зарплаты или срочный ремонт авто. Оформить такой займ можно не выходя из дома.

Вам понадобится компьютер, доступ к сети и несколько свободных минут. Мы поинтересовались, за сколько времени выдают займы популярные МФО. И были приятно удивлены: компания Милоан одобряет кредит всего за 15-20 минут! Даже в том случае, если брать онлайн займы в Miloan вечером или ранним утром.

Как это работает:

Вы заходите на сайт компании, выбираете сумму и срок кредита на калькуляторе. Сейчас действует предложение: 12 000 грн под 0,01% для всех новых клиентов. Заполняете короткую анкету заемщика. Для этого нужны только паспорт и ИНН, а весь процесс занимает около 5 минут. Отправляете анкету и ждете ответа. В течении 10-15 минут в личном кабинете отразится решение по вашему кредиту. Если оно будет положительным, деньги поступят на карточку моментально.

Вот и все — ничего сложного! Вы экономите время, силы и бережете нервную систему. Ведь теперь не нужно волноваться, ожидая ответа от МФО неделями.

“А кредит точно одобрят?”

Микрофинансовая компания Милоан очень лояльна к заемщикам: одобряет более 85% заявок. Взять кредит через интернет могут все совершеннолетние люди: студенты, пенсионеры, временно неработающие, граждане с низким уровнем дохода. Главное условие — это правдивая информация в анкете. И, конечно же, важно не иметь открытых задолженностей в Милоан на момент обращения.

Совет напоследок: если вы не успеваете вернуть долг вовремя, оформите пролонгацию. Компания Милоан предлагает продление кредитного периода для всех желающих. Условия пролонгации выдаются клиентам индивидуально.

OOO «МИЛОАН» – Свидетельство №16103409 ИК №176 о регистрации финансового учреждения, выданное Нацкомфинуслуг 14.07.2016 г.