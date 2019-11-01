Земельный участок стоимостью более 56 миллионов гривен в Харькове требуют вернуть городу

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании задолженности по договору аренды земли, его расторжении и возврате участка площадью 1,1 га, стоимость которого составляет более 56 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Натальи Коваленко, в 2007 году на основании решения Харьковского горсовета обществу с ограниченной ответственностью предоставили в аренду земельный участок в Немышлянском районе Харькова для строительства торгово-развлекательного центра с офисными помещениями и гостевой парковкой.

По условиям договора, в случае сдачи объектов в эксплуатацию в установленные сроки, а также неполучение разрешений на выполнение строительных работ, данное решение теряет силу, и договор аренды земли подлежит расторжению в установленном законом порядке.

Однако, как было установлено, до настоящего времени ООО даже не начало процедуры подготовки к началу строительных работ.

На сегодняшний день земельный участок свободен от любых зданий и сооружений.

Кроме того, ООО допустило образование задолженности за аренду земли по договору, которая возникла еще в 2016 году.

Суд принял исковое заявление прокуратуры и открыл производство.