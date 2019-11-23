Железнодорожникам выплатят 1 миллиард гривен вознаграждения за 2018 год

23 ноября 2019 г. 14:35
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"Укрзализныця" выплатит своим работникам премии в размере 1 миллиарда гривен по итогам работы железнодорожников в 2018 году.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов. 

«До конца года выплатим железнодорожникам в 1 млрд грн. Это вознаграждение по итогам работы в 2018 году. Решение приняли правлением», - написал он и уточнил, что размер вознаграждения составляет размер 50% должностного оклада.

Тажк Крацов добавил. что деньги работники железной дороги получат уже в следующем месяце.

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