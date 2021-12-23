Харьковчанину, торговавшему психотропными веществами, грозит до 12 лет за решеткой

Киевской окружной прокуратурой Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении харьковчанина по факту незаконного приобретения и хранения в целях сбыта особо опасного психотропного вещества в особо крупных размерах, совершенных повторно (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Как пресс-служба прокуратуры Харьковской области, досудебным расследованием установлено, что 32-летний харьковчанин, в отношении которого районным судом Харькова уже рассматривается обвинительный акт за сбыт наркотических средств, продолжал торговать наркотиками.

Мужчина покупал через Telegram особо опасное психотропное вещество, оборот которого запрещен – PVP, чтобы в дальнейшем сбывать его в разных районах Харькова.

В начале ноября 2021 года по месту жительства мужчина обнаружен и изъят PVP общим весом более 150 грамм. 4 ноября 2021 мужчина был задержан и ему сообщили о подозрении. В настоящее время обвинительный акт в отношении подозреваемого направлен в Московский районный суд Харькова. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.