Избрана мера пресечения участникам нападения на полицейских на Журавлевке

Содержание под стражей на 60 суток с правом внесения залога в размере 49 тысяч гривен – такое решение вынес судья Киевского районного суда для шестерых подозреваемых в нападении на сотрудников полиции. 50-летнего участника нападения на полицейских отправили под арест без права внесения залога, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области

Как сообщалось ранее, 11 декабря на улице Героев Труда группа лиц оказала сопротивление полицейским. Мужчины не реагировали на законные требования правоохранителей, прибывших по вызову по поводу драки. Пять сотрудников полиции получили телесные повреждения, их доставили в больницу.

Полиция задержала семерых граждан от 19 до 50 лет в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 28, ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, совершенное группой лиц) УК Украины. Задержанным грозит ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.