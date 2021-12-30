На Харьковщине — вспышка острой кишечной инфекции в детсаду

На Харьковщине произошла вспышка острой кишечной инфекции в детсаду.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного центра по контролю и профилактике заболевания.

Инфекцию обнаружили в КП «Новопокровское учреждение дошкольного образования (ясли-сад)» Новопокровского поселкового совета Чугуевского района.

«Там зарегистрирован еще один заболевший ребенок, который был госпитализирован в Областную детскую инфекционную клиническую больницу», — говорится в сообщении Центра.

При эпидемиологическом расследовании установлено, что 21 декабря в ясельной группе «Карапуз» проходило празднование Нового года. По словам персонала и родителей, готовые пищевые продукты, принесенные родителями, дети не употребляли. Родители не связывают возникновение заболеваний с употреблением пищевых продуктов в заведении.

Медики ежедневно наблюдают за детьми, также проведен осмотр и лабораторное обследование контактных детей. Новых заболевших не обнаружено.

По словам медиков, по состоянию на сегодня, 30 декабря, состояние всех детей удовлетворительное, они получают соответствующее лечение.

Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.