Пьяный водитель уснул за рулем на пешеходном переходе

Сегодня около 20:30 в полицию поступила информация о нетрезвом водителе на улице Героев Труда. Заявитель сообщил, что водитель автомобиля Lada внезапно сдал назад и остановился на пешеходном переходе.

Как сообщают в соцсетях свидетели, водитель остановившегося на «зебре» автомобиля просто спал.

Прибывшие на место патрульные предложили мужчине пройти тест на состояние алкогольного опьянения. Результат, который показал «драгер» – 3.16 промилле.

На водителя Lada патрульные составили протокол по ст.130 КАУоАП.