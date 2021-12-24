Попал в ДТП и умер в больнице: личность пропавшего в районе экопарка мужчины установили

Харьковская полиция установила личность мужчины, пропавшего без вести в районе экопарка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как выяснилось, мужчина попал в ДТП и впоследствии скончался в больнице от полученных травм.

Родственница, которую следователь пригласил в Харьков, узнала в погибшем своего брата.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в рамках открытого уголовного производства. Водитель, совершивший наезд, установлен.

В случае доказательства вины подозреваемого в совершении ДТП, он будет привлечен к уголовной ответственности, добавили в полиции.