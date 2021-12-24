Пожар в Московском районе: в огне погиб хозяин квартиры

Сегодня ночью пожар занялся в 16-этажном доме на проспекте Юбилейном. Огонь вспыхнул в квартире на 8 этаже.

Едкий запах гари и дым первыми заметили соседи, они сразу вызвали спасателей. Местные жители говорят, из-за пожара им пришлось ночью выходить на улицу.

Татьяна, местная жительница

Пострадал серьезно, сгорел человек 74-го года рождения. А подруги мне сказали, что в 2 часа ночи даже приезжали спасатели и заставили людей выйти на улицу.

Михаил, местный житель

Я только утром узнал. Сказали, что ночью был пожар, часика в 3 ночи. В 3 вроде бы уже свернулись пожарные. Дедушка, я его видел, «здрасти- здрасти» и все, я просто живу тут рядом.

Пламя занялось на кухне, там горели домашние вещи и мебель. На место происшествия спасатели прибыли в считанные минуты, поэтому им удалось предотвратить распространение огня.

Евгений Василенко сообщил, что в результате пожара погиб владелец квартиры.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Площа до 10 квадратних метрів. Під час пожежі було виявлено загиблого чоловіка 74-го року народження. О 3.16 пожежу було повністю ліквідовано.

Вспыхнуло сегодня днем и в Новобоварском районе, а именно — на улице Гуковской. На этот раз огонь разгорелся в гараже в частном дворе. Пламя начало быстро распространяться и перекинулось еще и на соседний дом. Но через полчаса спасателям удалось локализовать пожар.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Вогнем було пошкоджено дерев’яні конструкції другого поверху житлового будинку на площі 80 квадратних метрів. Об о 11.35 пожежу було локалізовано.

В результате пожара никто не пострадал, а эксперты выясняют возможные причины, которые могли спровоцировать пожар.