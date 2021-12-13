Смертельное ДТП на проспекте Гагарина: скорость автомобиля, которым управлял 16-летний подозреваемый, составляла 180 км/ч

В деле о смертельном ДТП на проспекте Гагарина, которое произошло 26 октября, стали известны результаты автотехнической экспертизы.

Об этом сегодня сообщил адвокат потерпевшей стороны по делу Игорь Черняк на своей странице в Фейсбук.

«Появились результаты автотехнической экспертизы по делу о ДТП на проспекте Гагарина. В ходе проведения экспертизы было установлено, что на момент столкновения скорость автомобиля «Инфинити» под управлением Николая Харьковского составляла 180 км\ч», — написал адвокат.

Также Черняк ранее уже озвучил результаты судебно-психиатрической экспертизы, согласно которым 16-летний подозреваемый, находясь за рулем автомобиля в тот вечер, осознавал свои действия и мог ими руководить во время совершения ДТП на проспекте Гагарина.

Тем самым, по словам адвоката, у суда не будет никаких преград для привлечения подростка к уголовной ответственности.

Напомним, ДТП с участием 16-летнего юноши произошло 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. Тогда Николай, находясь без прав за рулем Infiniti, нарушил правила дорожного движения и на огромной скорости протаранил «Шевроле», который как раз проезжал перекресток. В результате столкновения водитель Chevrolet погиб на месте, а в больнице оказались трое пассажиров Infiniti и сам юный гонщик.