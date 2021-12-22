«Трамвайный дрифт» с пострадавшими: подробности с места ДТП

Сегодня утром в районе Конного рынка трамвай слетел с рельсов и протаранил металлический забор. Из-за дрифта транспорт врезался в дерево и перекрыл проезжую часть.

Татьяна продает елки как раз напротив места, где произошло это происшествие. Когда испуганная женщина подошла поближе, то увидела, что пострадали несколько человек, они сидели в салоне. Испугавшись, она срочно начала звонить в скорую.

Татьяна, очевидец

Почула, шо трамвай заїхав, шо начали падать вєткі. Тада, дивлюся, трамвай зійшов з колії. А шо, потом дивлюся — відкрилися двері і водітєль сказав, шоб всі люди виходили. Там оставалося три женщіни, ну, вони всі були просто в шоковом состояніі. Мало лі — чого. Одна сиділа, потом, дивлюся, ще там одна женщіна сидить, ето самоє, в шоковом состояніі. Ну, іх трі женщіни — були в шоковом состояніі. Не йде, нічого, просто чєловек потєрял може сознаніє.

На место ДТП приехали сразу два автомобиля скорой помощи. От сильного удара пострадали пять человек, которые ехали в вагоне. Их всех осмотрели медики, троих – забрали в больницу.

Виктор Забашта, директор «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Оглянуто 5 учасників пригоди. У чотирьох з них виявилися незначні травми у вигляді забоїв мяких тканин та голови. Є забій грудної клітини і перелом ребер під питанням. Для обстеження їх доправили до лікарні. Після обстеження діагнози або підтвердяться або знімуться.

После обследования и помощи всех травмированных, кроме одной женщины, отпустили домой. А одна пострадавшая пенсионерка с переломами ребер осталась на лечении в отделении политравмы.

На месте работали полицейские, которые должны установить все обстоятельства инцидента. Пока всю информацию занесли в Единый учет.