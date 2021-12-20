В аэропорту Харькова задержали иностранца с чужим паспортом

В международном аэропорту «Харьков» 19 декабря пограничники задержали иностранца, пытавшегося незаконно пересечь государственную границу по чужому паспорту.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Мужчина спешил на рейс в Милан. На паспортный контроль он предоставил документ гражданина Германии, однако у инспектора возникли сомнения в принадлежности паспорта этому пассажиру. Позже пограничники Харьковского отряда установили, что документ не принадлежит предъявителю.

По словам иностранца, он прибыл в Украину в начале декабря на учебу, а немецкий паспорт нашел в подземном переходе в Киеве и решил использовать его для поездки в страны ЕС. Впоследствии иностранец сообщил, что он гражданин Ганы и показал фото своего документа в мобильном телефоне.

За попытку незаконного пересечения государственной границы на иностранца правоохранители составили административные материалы.

Правонарушителя вместе с уведомлением об обнаружении признаков ст. 357 УК «Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотреблением служебным положением или их повреждение» передали Нацполиции.