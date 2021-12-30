В Богодуховском районе горел дом: эвакуировали 7 жильцов, среди них — ребенок

В Богодуховском районе вечером 29 декабря произошел пожар в двухэтажном жилом доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 23:15 спасателям поступил вызов в село Александровка Золочевской ОТГ, где на ул. Чудунели, 9 горел дом.

На момент прибытия пожарных в подвале дома горела мебель и старые вещи на площади 6 кв.м.

В результате горения образовалось сильное задымление, быстро распространившееся на лестничную клетку. Дым создавал угрозу жителям, поэтому спасатели решили эвакуировать их на свежий воздух. Проведя мероприятия по дымоудалению, спасатели вывели из опасной зоны 7 человек, среди которых был ребенок. Никто из жжильцов не пострадал.

В 01:00 огонь локализовали, в 01:40 ликвидировали.

Причину возникновения пожара и ущерб, причиненный огнем, устанавливают.