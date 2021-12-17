В Харькове на ходу загорелся автомобиль

В Шевченковском районе Харькова сегодня, 17 декабря, утром во время движения загорелся легковой автомобиль Chevrolet Lacetti.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Вызов на возгорание авто на проспекте Лозовеньковском поступил спасателям сегодня в 08:32.

На место происшествия прибыли 2 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС. На момент их прибытия огнем был охвачен моторный отсек автомобиля.

Площадь пожара составила около 1 кв. Пожарные ликвидировали данное возгорание уже в 09:03.

Причину пожара выясняют.