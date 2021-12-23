В Харькове задержан мужчина, пытавшийся зарубить топором двух женщин

В дом жительницы Люботина проник неизвестный и нанес удары топором ей и ее пожилой матери: сообщение о происшествии поступило в дежурную часть отделения полиции №2 Харьковского райуправления полиции №1 ночью 21 декабря.

В течение трех суток сотрудники полиции отрабатывали ранее судимых лиц, автобусные и железнодорожные вокзалы и станции, заброшенные дома.

В результате 23 декабря работники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области совместно с сотрудниками отделов полиции Харьковского райуправления №1 задержали разыскиваемого на железнодорожной станции «Новая Бавария» в Харькове.

Злоумышленником оказался 51-летний ранее судимый мужчина, не имеющий постоянного места жительства.

Полицейские установили, что в ночь на 21 декабря подозреваемый решил обворовать частный дом в Люботине. Когда мужчина проник в дом, в одной из комнат он увидел спящую на диване пожилую женщину и нанес ей несколько ударов по голове топором, после чего услышал шум в другой комнате. Там он увидел еще одну женщину и тоже ударил ее несколько раз топором по голове. Однако та начала сопротивляться – отобрала у нападающего топор и вытолкнула его из дома. Злоумышленник скрылся.

После задержания мужчина признался в совершении преступления. Проводится досудебное расследование по уголовному производству, открытому по ч. 3 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей. Также проверяется его причастность к аналогичным преступлениям и кражам из частных домов, совершенных на территории Харьковской и других областей Украины.