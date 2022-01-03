В Харьковской области во время пожара в доме погиб мужчина

В Красноградском районе произошел пожар в частном доме, во время которого погиб мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

02 января в 11.12 на номер «101» от сотрудников Национальной полиции поступило сообщение о погибшем при пожаре в селе Староверовка, на ул. Пушкина, 4, мужчине.

К месту происшествия пожарно-спасательные подразделения ГСЧС не вызывались, потому что на момент обнаружения пожар самоликвидировался.

В жилой комнате дома сгорел диван. Площадь пожара составляла 3 кв.м. Возле очага горения находилось тело 42-летнего арендатора дома, злоупотреблявшего спиртным.

Как сообщается, вероятно, причиной пожара стала собственная неосторожность погибшего во время курения.