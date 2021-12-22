В Красноградском районе задержан водитель, насмерть сбивший пешехода и скрывшийся

Накануне около 6 утра в поселке Берестовенька Красноградского района на дороге было обнаружено тело 31-летнего мужчины: информация в полицию поступила от фельдшера скорой помощи.

В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили дворник, предположительно принадлежавший автомобилю, который сбил погибшего.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность мужчины, который совершил смертельное ДТП. По данным полиции, 27-летний гражданин ранее попадал в поле правоохранителей за нанесение телесных повреждений. Предварительно установлено, что злоумышленник вместе со своими знакомыми на автомобиле возвращался домой после застолья. После наезда на пешехода водитель покинул место происшествия и припарковал авто за своим домом.

По результатам медицинского освидетельствования злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Информация внесена ЕРДР по ч. 3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.