«Заминировал» железнодорожный вокзал в Харькове: полиция задержала подозреваемого

Полиция задержала мужчину, который «заминировал» железнодорожный вокзал в Харькове днем 16 декабря.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 16 декабря около 13:00 на спецлинию «102» позвонил по телефону неизвестный мужчина и заявил о том, что на территории железнодорожного вокзала заложена взрывчатка.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Харьковского райуправления полиции и специалисты управления взрывотехнической службы. При тщательной проверке помещения вокзала и привокзальной территории взрывоопасных предметов и веществ обнаружено не было.

Вскоре полицейские установили, что ложное сообщение сделал 35-летний житель Николаевской области, ранее судимый за аналогичные и имущественные преступления, а также нанесение телесных повреждений. Мужчину задержали на проспекте Науки в Харькове. Мотивы его поступка устанавливаются.

Мобильный телефон, с которого пришел вызов, правоохранители изъяли.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении в совершении указанного преступления.