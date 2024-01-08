10 000 гривень запропонував патрульним: у Харкові затримано нетверезого водія

Водій з ознаками алкогольного сп’яніння пропонував патрульним неправомірну вигоду у сумі 10 000 гривень.

Вчора ввечері, на провулку Привокзальному патрульні зупинили авто КІА за порушення ПДР, повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Під час спілкування інспектори виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.

Поліцейські запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він відмовився.

За не притягнення до відповідальності чоловік запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду у сумі 10 000 гривень.

Правоохоронці неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди.

На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди громадянин не реагував.

Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

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