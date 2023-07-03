11 житлових будинків пошкоджені внаслідок обстрілів села Курилівка на Харківщині

Протягом доби з 2 по 3 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 15 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж;

1 – перевірка місць ворожих обстрілів;

7 – для надання допомоги населенню;

2 – інший виїзд.

Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

2 липня вдень рятувальники виїжджали для перевірки місць ворожих обстрілів у селі Курилівка Куп’янського району. В наслідок обстрілу було пошкоджено дахи та вікна 11 житлових будинків. Постраждалих та загиблих немає. Від ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 3 чоловіки особового складу.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 29 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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