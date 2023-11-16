Аварія на контактній мережі: на Салтівці не курсуватимуть два тролейбуси

У п’ятницю тролейбуси №35 та 56 не курсуватимуть. Рух тролейбусів на вулиці Валентинівській, на ділянці від Гвардійців-Широнінців до розворотного кола «Східна Салтівка», буде припинений з 10:00 до 15:00 17 листопада.

Про це повідомили в Харківській міській раді. За даними Департаменту інфраструктури, це пов’язано з аварійним ремонтом контактної мережі.

У цей період тролейбуси №35 та 56 не курсуватимуть. Для забезпечення транспортного сполучення буде організована робота тимчасового автобуса №34 за маршрутом: вул. Владислава Зубенка (розворотне коло тролейбуса) – вул. Валентинівська – ст. м. «Студентська».

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