Безопасные каникулы: спасатели провели занятие в лицее

Сегодня ученики Харьковского лицея «Спасатель» учились оказывать первую медицинскую помощь. Такой практический тренинг старшим классам провели к началу новогодних каникул. Юрий Таймасов рассказывает, что они должны быть готовы к возможным экстренным ситуациям, ведь такие навыки могут спасти чью-то жизнь.

Юрий Таймасов, начальник учебного пункта ГСЧС

Перевірили дихання, зробили висновок, що людина не дихає. Взяли руки в замок, прикладаємо руки, подаємо свій корпус трошечки вперед і проводимо 30 натискань на грудну клітку у співвідношенні 1 натискання за секунду, рахувати можна про себе або в голос.

Многие украинцы не знают, как оказывать медицинскую помощь пострадавшему человеку, уверен Даниил. Парень вспоминает, что однажды он стал свидетелем ДТП в Харькове. Тогда автомобиль на большой скорости сбил мужчину. Пострадавший от сильного удара потерял сознание, а большинство проходивших мимо просто не знали, что делать в такой ситуации. Однако Даниил – один из немногих, кто тогда бросился на помощь и начал делать сердечную реанимацию.

Даниил, школьник

Первые действия, которые я произвел – это я запрокинул голову. После чего начал одежду снимать с грудной клетки. Потом подбежали люди и начали продолжать это. Вроде, все нормально. Он дышал, когда приехала скорая помощь. Он дышал и в сознание начал приходить.

Также школьникам показали фильм о пожарной безопасности дома. Чрезвычайники уверяют, что зимой растет количество случаев пожаров из-за электрических обогревателей. Так люди пытаются согреться в собственном доме, часто, забывая о безопасности.

Анастасия, школьница

Інформації було більше, ніж достатньо. Це було дуже цікаво та пізнавально. Це дуже корисна інформація, тому що ми не знаємо, що з нами буде в майбутньому. З кожним може трапитися така ситуація і не кожен може знати, що робити.

Также во время новогодних праздников спасатели посоветовали отказаться от веселья на замерзших водоемах. И быть осторожными с пиротехническими изделиями.