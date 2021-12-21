Будут обжаловать: харьковскому патрульному, сбившему пешехода, присудили три года тюрьмы

Киевский районный суд признал виновным патрульного в совершении ДТП, повлекшего тяжкие телесные повреждения пешехода. По данным следствия, инцидент произошел в феврале 2017 года. Патрульный, двигаясь на служебном авто Toyota Prius со скоростью не менее 90 километров в час без включенного звукового спецсигнала, на улице Чкалова сбил мужчину, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате травм 29-летний пострадавший получил инвалидность.

Почти через четыре года судебных слушаний с заменами судей, и накануне в деле поставили точку. Водителя-патрульного приговорили к 3 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года. Кроме того, суд принял взыскать в пользу потерпевшего имущественный и материальный ущерб на сумму 310 тыс. грн.

Прокуратура будет оспаривать приговор и будет просить более тяжелого наказания. Это — 5 лет тюрьмы, говорит пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры

В цій ситуації під час руху вулицею не було можливості пішохода почути, що транспортний засіб рухається з великою швидкістю. Водій-патрульний очікував від пішохода, що той надаватиме йому перевагу, але через відсутність звукового сигналу, особа не мала можливості почути, що на нього рухається авто, через що і виникла ДТП

Будет просить об изменении решения суда первой инстанции и сторона обвинения. Но, в свою очередь, будут настаивать на оправдании обвиняемого. Адвокат патрульного Олег Головков отмечает, что не увидеть спецавтомобиль с включенными световыми спецсигналами пешеход не мог. Более того, говорит Головков, к трагедии привели никак не действия патрульного, который вместе с коллегами преследовал подозрительную мчавшуюся на «красный» машину.

Подтолкнуть пешехода к шагу под спецавтомобиль мог, вероятно, и алкоголь, говорит адвокат. Одна из экспертиз показала в крови 2 промилле спиртного. Все эти обстоятельства приводят к выводу, что приговор не соответствует ситуации.

Олег Головков, адвокат патрульного

Стриж був 3 машиною подряд, йшла колона автомобілів з проблисковими маячками. Періодично включали звуковий сигнал. І в цей час, коли проїхали під третю машину шагнув пішоход з пішоходного переходу. Контактування передньою частиною автомобіля не було. Пішоход фактично впав на цю машину, бо контактування з боковою частиною автомобіля. Він не міг не бачити — саме шаг на цей автомобіль підтверджує, що він бачив, по-друге, він в своїх показах засвідчив, що він бачив. У нас є свідок, який каже, що він зі словами: «Це пішохідний перехід, вони повинні мені поступитися» — він розпочав рух

По словам Головкова, после ДТП семья патрульного помогала с деньгами на лечение пострадавшего, но это в пределах своих возможностей. Сам патрульный своей вины не признал. Пока приговор не вступил в законную силу стороны процесса ознакамливаются с текстами судебного решения и готовят апелляционные жалобы.