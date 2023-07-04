Харків

Чотири райони Харківщини під обстрілами: зведення ХОВА за добу

Автор Галина Шподарева
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Окупанти протягом доби обстріляли з мінометів та артилерії Ветеринарне, Козачу Лопань Харківського району, Бударки Чугуївського району, Петро-Іванівку, Новомлинськ Куп’янського району.

Близько 14:00 у Чернещині Ізюмського району відбувся обстріл, пошкоджена територія ферми. Травмованих немає, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

О 14:20 окупанти обстріляли смт Козача Лопань Харківського району. Пошкоджені житлові будинки, обійшлося без жертв.

Чотири райони Харківщини під обстрілами: зведення ХОВА за добу 7

О 14:30 армія рф нанесла удари по Петропавлівці Куп’янського району, без постраждалих.

О 17:40 відбувся мінометний обстріл села Колісниківка на Куп’янщині. Без травмованих.

Мінна небезпека залишається високою. У Ізюмі на вибуховому пристрої підірвався чоловік 32 років, отримав мінно-вибухові травми, госпіталізований у важкому стані.

За добу піротехнічні підрозділи обстежили 6,4 га території Харківщини, де виявили та знешкодили 85 вибухонебезпечних предметів.

До робіт залучили 163 фахівця та 64 одиниці техніки.

Чотири райони Харківщини під обстрілами: зведення ХОВА за добу 9

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