ДТП у Харкові: легковик наїхав на дитину

Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди у Харкові.
ДТП сталося вранці 30 вересня по вулиці Франтішека Крала, повідомляє поліція Харківської області.
Водій «Daewoo Sens» скоїв наїзд на 12-річного хлопця, який переходив дорогу.
Встановлено, що 41-річний чоловік перебував за кермом у стані сп’яніння.
Постраждалого з численними травмами доставили до лікарні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1.
Вирішується питання про затримання чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
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