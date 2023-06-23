Енергетики заживили ще один населений пункт у Чугуївському районі

Фахівці «Харківобленерго» відновили електропостачання у селі Степове Чкаловської громади.

У селі Степове, в якому до повномасштабної війни було зареєстровано 44 споживачі, наразі проживає одна родина, повідомили в ХОВА.

Енергетики могли приступити до відновлювальних робіт лише після того, як сапери обстежили всю територію села. Ремонтні роботи тривали майже півроку. Фахівці «Харківобленерго» замінили понад 3 кілометри проводу високовольтної лінії 10 кВ, понад 800 метрів ПЛ 0,4 кВ та поставили новий трансформатор.

Зараз на території Чкаловської громади залишився лише один населений пункт, який був знеструмлений внаслідок бойових – це село Ртищівка. Відновлювальні роботи тривають.





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