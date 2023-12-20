Евакуація з небезпечних територій Харківщини: кількість охочих виїхати зросла

Наразі у небезпечних громадах Куп’янського району проживає близько 9600 людей. Щодня за допомогою Обласного координаційного центру з небезпечних населених пунктів Куп’янщини евакуюють близько 15 людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Продовжуємо евакуацію і посилюємо інформаційну роботу. Бачимо динаміку збільшення заявок. Наголошуємо людям, що їх будуть супроводжувати на всіх етапах – від транспорту до забезпечення житлом», –зазначив Синєгубов.

Першочергово людей закликають евакуюватися з територій, де через постійні обстріли немає електрики. Це прифронтові 20 населених пунктів Вільхуватської, Великобурлуцької та Дворічанської громад, де перебуває близько 240 людей.

За словами голови Харківської ОВА, енергетики не полишають спроб відновити живлення, але потрапляють під ворожі обстріли.

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