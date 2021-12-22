Где нет воды сегодня в Харькове (адреса отключений)

Сегодня, 22 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Авиахимическая (ч/с), ул. Новомирная (ч/с), ул. Клочковская, 274, 276-а,б, ул. Алексеевская, 14-а, пр. Людвига Свободы, 35 (стояк), ул. Отакара Яроша, 61-а (п. №1, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 22.12.21 г.

Индустриальный район:

пр. Александровский, 166 (п. №1, стояк) до 20:00 22.12.21 г.

Московский район:

ул. Познанская, 7 (стояк), пр. Тракторостроителей, 138 (п. №2) до 20:00 22.12.21 г.

Немышлянский район:

ул. Солнечная, 5 (п. №1, стояк) до 17:00 22.12.21 г.; шоссе Салтовское, 246-а (п. №3, стояк) до 20:00 22.12.21 г.

Новобаварский район:

ул. Власенко, 9 (п. №4, спаренный стояк), ул. Катаева, 11 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 22.12.21 г.

Слободской район:

ул. Аскольдовская, 6-в (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 22.12.21 г.

Холодногорский район:

пер. Пластичный, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 22.12.21 г.