Где нет воды в Харькове сегодня: адреса отключений

Сегодня, 7 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Люсинская (п/с) до 20:00 07.01.22 г.

А также:

Московский район

ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 4 (п. №1, стояк) до 15:00 07.01.22г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-б (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 17 (п. №11, стояк), ул. Познанская, 11-я (п. №1) до 17:00 07.01.22 г.

Немышлянский район:

ул. Василия Мельникова (Межлаука), 6/1 (п. №2) до 17:00 07.01.22; ул. Танкопия, 41-б (п. №2, стояк) до 17:00 08.01.22 г.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №1, стояк) до 20:00 07.01.22 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 75, ул. Архитекторов, 24 (п. №2) до 17:00 07.01.22 г.; ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 148а (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 07.01.22 г.