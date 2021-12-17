Где сегодня в Харькове нет воды (адреса отключений)

В Харькове сегодня, 17 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. 23 Августа, 6 (п. №5, спаренный стояк), ул. Клочковская, 274 (п. №1, стояк), пер. Отакара Яроша, 11 (п. №1) до 20:00 17.12.21 г.

Индустриальный район:

ул. Свистуна (Северная), 22 (п. №3, стояк) до 17:00 17.12.21 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 25/71-г (п. №1, стояк), ул. Гарибальди, 4 (п. №2, стояк) до 17:00 17.12.21 г.

Новобаварский район:

ул. Власенко, 9 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 17.12.21 г.

Слободской район:

ул. Дизельная, 2 (п. №2, стояк), пер. Забайкальский, 1 (п. №2) до 20:00 17.12.21 г.