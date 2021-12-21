Харьковская область с бюджетом 2022: деньги есть на дороги, медицину и проектирование

Более чем на миллиард вырос бюджет Харьковской области. Планируется, что в следующем году он составит 6,8 миллиарда гривен. Треть – это государственные трансферы, все остальное – налоги и сборы в местный бюджет. Потратить деньги депутаты планируют в первую очередь на так называемые защищенные статьи – содержание социального сектора, зарплаты, коммунальные платежи. Так, на образование выделено 2,3 миллиарда, из которых более 7 миллионов ​​– это компенсация проезда в транспорте учащихся и студентов. На соцзащиту 694 миллиона, на культуру – 271. Это музеи, театры, библиотеки. 45 миллионов гривен будет стоить бюджету содержания самого областного совета.

Татьяна Егорова-Луценко, глава облсовета

В першу чергу звісно ми проголосували захіщені статті расходів, ми розуміємо как працювати далі, и було проголосовано далі на проєкти на 2022 рік.

849 миллионов гривен депутаты заложили на ремонт дорог – текущие и содержание дорог местного значения. Что касается капитального строительства, то в следующем году планируется восстановить олимпийскую базу на ХТЗ, построить стадион в Пятихатках, стадион университета Каразина и стадион в Краснограде. Кроме того, планируется завершить ремонт областной детской больницы на Клочковской и начать реконструкцию и достроить областную больницу на Тринклера, где планируют создать современный генетический центр, вертолетную площадку, парк, подземный паркинг. В настоящее время продолжаются проектные работы.

Александр Скакун, и.о. председателя ХОГА

Наша філософія полягає в тому, що закладаючи гроші на проекти, ми потім можемо захищати їх в Київі та отримувати державні гроші на великі інфраструктурні проекти.

Также планируется, что в следующем году завершатся основные работы по строительству помещений онкоцентра. Кроме строительства, на медицину в бюджете предусмотрено 925 миллионов. Это деньги, которые планируют отдать в поддержку коммунальным учреждениям, если они своими контрактами с НСЗУ не смогут обеспечить запланированный уровень зарплат – 20 тысяч врачам, 15 тысяч другим медицинским работникам. И будет сформирован фонд на случай очередной волны коронавируса.

Михаил Черняк, замглавы ХОГА

Важливий момент – змінення тарифів, й тому ми закладаємо 700 млн, щоб забеспечити комунальні виплати по енергоносіям й доплатам по зарплатам. Й 100 млн ми закладаємо на ковід, тому що часто виникає потреба й ми посилили нашу систему охорони здоров`я саме за поточний рік.

Если больницы смогут профинансировать свое содержание за счет контрактов с НСЗУ, «медицинские» деньги направят на развитие отрасли в регионе. Марина Николаева, Андрей Руденко, АТН.