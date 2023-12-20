Харків попрощався з військовим медиком, який загинув, рятуючи поранених на Донеччині

19 грудня у Харкові на Алеї Слави поховали Сергія Самодурова, жителя села Зарожне Чугуївської громади. Військовий медик, що воював у складі прикордонних військ, загинув 11 листопада поблизу Кліщіївки Донецької області, рятуючи поранених на полі бою.

Про це повідомили в Чугуївській МВА.

«До свого 20-річчя хлопець не дожив менше місяця – 3 грудня цього року Сергію мало виповнитися 20 років. У нього залишились батьки, сестра та маленький брат», – йдеться у повідомленні.

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