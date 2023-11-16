Харків

Харківські патрульні затримали підозрюваного у грабежі

Автор yelyzaveta
80 0
0
FacebookTwitterVKWhatsappTelegramViberEmail

Сьогодні, 16 листопада, харківські патрульні прибули на повідомлення про грабіж, що стався на бульварі Сергія Грицевця. Заявниця повідомила, що незнайомий чоловік розбив скло сусіднього магазину, заліз у приміщення та взяв ноутбук, після чого побіг з місця події в невідомому напрямку.

Про це розповіли в УПП Харківської області.

Харківські патрульні затримали підозрюваного у грабежі 7

Поліцейські передали опис чоловіка іншим екіпажам та розпочали пошук. Під час відпрацювання території патрульні помітили схожого за описом громадянина з ноутбуком біля будинку на вулиці Героїв Харкова.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі причетність чоловіка до злочину будуть встановлювати слідчі.

  • Харківські патрульні затримали підозрюваного у грабежі 9
  • Харківські патрульні затримали підозрюваного у грабежі 11

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”

Вам може бути цікаво
0
FacebookTwitterVKWhatsappTelegramViberEmail

Ми використовуємо cookies! Добре Читати більше