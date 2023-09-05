Харківські зооволонтери вивезли з Запоріжжя собаку та 8 цуценят, яких врятували військові

Під час звільнення селища Роботине українські захисники врятували вагітну собаку.

Бійці вивезли її до себе на позиції в Оріхове, де вона за кілька днів стала мамою, повідомили зоозахисники з «Порятунку тварин Харків».

Ми назвали її Улибака, бо вона постійно посміхається, кажуть військові.

Через постійні обстріли в Оріховому та небезпеку для життя Улибаки та цуценят військові звернулися до «Порятунку тварин Харків» за допомогою в її евакуації та прихистку.

Зараз бійчиня та вісім її бойових цуценят знаходяться під нашою опікою.





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