Кількість пошкоджених будівель внаслідок обстрілів міста Харкова зросла до 84

Найбільше таких будівель у Київському районі – 70.
Також руйнування зафіксовані в Холодногірському, Слобідському та Шевченківському районах, повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства.
На цей час налічується 71 пошкоджений житловий будинок. Там було вибито близько 950 вікон у квартирах, ще 359 – у місцях загального користування.
Комунальники вже закрили близько 700 вікон та провели аварійні ремонтні роботи на шести з семи пошкоджених дахів.
У місті також зафіксували руйнування 13 нежитлових будівель. Там пошкоджено 290 вікон та дві покрівлі.
Комунальні служби ремонтують фасади, дахи, закривають вибиті вікна та двері. Роботи
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