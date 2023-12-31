Кількість пошкоджених будівель внаслідок обстрілів міста Харкова зросла до 84

Найбільше таких будівель у Київському районі – 70.

Також руйнування зафіксовані в Холодногірському, Слобідському та Шевченківському районах, повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства.

На цей час налічується 71 пошкоджений житловий будинок. Там було вибито близько 950 вікон у квартирах, ще 359 – у місцях загального користування.

Комунальники вже закрили близько 700 вікон та провели аварійні ремонтні роботи на шести з семи пошкоджених дахів.

У місті також зафіксували руйнування 13 нежитлових будівель. Там пошкоджено 290 вікон та дві покрівлі.

Комунальні служби ремонтують фасади, дахи, закривають вибиті вікна та двері. Роботи

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