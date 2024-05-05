Кількість постраждалих в результаті бомбардування Харкова у Великдень зросла до 14

У Харкові кількість травмованих внаслідок авіаударів 5 травня зросла до 14 людей.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У Великдень війська рф близько 14:20 завдали авіаудари по Харкову: під ударом опинилися житлові квартали Шевченківського району міста.

Пошкоджено низку житлових будинків, автомобілі, медичну установу.

За попередніми даними, ворог завдав удари по місту трьома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).





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