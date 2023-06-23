Координаційний центр допомоги цивільному населенню відкрився при ХОВА

Центр утворено розпорядженням начальника ХОВА Олега Синєгубова. Серед головних завдань нового органу – допомога населенню, постраждалому від збройної агресії рф.

Алгоритм роботи Координаційного центру допомоги цивільному населенню обговорили на першому установчому засіданні, яке пройшло під керівництвом заступника начальника ХОВА Романа Семенухи 23 червня.

«За ініціативи начальника обласної військової адміністрації ми вирішили доповнити типове положення, запропоноване Мінреінтеграції, і долучили до роботи нашого Центру міжнародні волонтерські організації, з якими ми фактично з перших днів повномасштабного вторгнення працюємо над забезпеченням потреб цивільного населення. Мета цього координаційного центру – посилити координацію, щоб будь-хто з жителів Харківської області знав, до кого звертатися з тієї чи іншої ситуації», – підкреслив Роман Семенуха.

Робота Центру буде спрямована на підтримку та координацію надання допомоги населенню, постраждалому внаслідок збройного конфлікту: ВПО, ветеранам війни, людям з інвалідністю внаслідок війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сімей загиблих ветеранів війни та захисників і захисниць України, іншим постраждалим особам.

«Координаційний центр забезпечуватиме взаємодію між обласною військовою адміністрацією, РВА, громадами, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронними органами, громадськими об’єднаннями, волонтерами, представництвами міжнародних гуманітарних організацій», – зауважив директор Департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол.

Зокрема, Центр сприятиме вирішенню питань соціального захисту, забезпечення житлом та зайнятості постраждалого населення, надання психосоціальної, медичної та правової допомоги.

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