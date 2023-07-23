Масштабна пожежа, пошкоджений газопровід та знищені будинки: наслідки обстрілів Куп’янського району

Протягом доби з 22 по 23 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинений обстрілами ворога;

2 – на перевірку після обстрілів;

2 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

1 – чергування;

4 – інші виїзди.

О 15:00 внаслідок артилерійських обстрілів по селу Кучерівка Куп’янського району на території ферми загорівся дров’яний склад (дрова та сіно) на загальній площі 1000 м². До ліквідації пожежі були залучені 4 відділення пожежно-рятувальної частини та 16 чоловік особового складу. О 19:30 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

О 11:12 рятувальники Куп’янського району виїздили на обстеження території міста, який вкотре був обстріляний ворожими військами. Виявлені пошкодження об’єктів на території підприємства. О 14:00 внаслідок обстрілу з РСЗВ «Смерч» рятувальники проводили обстеження територій приватних домоволодінь. Були пошкоджені: газопровід, будинки, господарчі споруди та паркани. Загинула 57-річна мешканка однієї з осель.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 63 одиниці вибухонебезпечних предметів.

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