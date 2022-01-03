Мокрый снег и гололедица: прогноз на 4 января

По информации Харьковского гидрометцентра, во вторник 4 января ожидается облачная погода с прояснениями.

В городе прогнозируют незначительные осадки: мокрый снег и дождь. Также нужно быть готовыми к гололедице на дорогах. Ветер южно-западный 7–12 м/с, утром и днем – порывы 15–20 м/с. Температура воздуха ночью 2–4° мороза, днем 0–2° мороза.

По области: незначительные осадки (мокрый снег и дождь), на дорогах также будет скользко. Как и в городе, синоптики обещают днем порывы ветра до 15–20 м/с. Температура ночью 0–5° мороза, днем – от 4° мороза до 1° тепла.