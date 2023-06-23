На які будинки Харкова витратять 3 мільйони: перелік

Департамент житлово-комунального господарства Харківської міськради уклав угоду з ТОВ “Будівельний холдінг “Мегабуд” щодо обстеження технічного стану будинків. Вартість угоди 2,9 мільйона гривень.

Про це йдеться на сайті “Прозорро”.

Мова йде про проведення технічного обстеження стану багатоквартирних житлових будинків.

Послуги з проведення технічного обстеження стану багатоквартирних житлових будинків складаються з візуального огляду об’єкту з виїздом на місце його розташування; проведення аналізу руйнувань; проведення камеральних робіт;

здійснення оцінки стану об’єкту; складання технічного звіту за результатами обстеження.

Фінальний звіт обов’язково має мати висновок про технічний стан, рекомендації щодо подальшої експлуатації або демонтажу, відомості про пошкоджені несучі та огороджувальні конструкції,рішення (рекомендації) щодо їх відновлення (посилення тощо).

Невід’ємною частиною звіту є акт технічного обстеження. В акті має міститься інформація щодо визначення категорії пошкоджень об’єкту.

У тендері взяли участь дві компанії: ТОВ “Інжинірингова компанія “Технобуд” та ТОВ “Будівельний холдінг “Мегабуд”.

ТОВ “Інжинірингова компанія “Технобуд” пропонувала виконати роботи на 600 тисяч гривень дешевше. Замовник знайшов недоліки у документах учасника та дав час на усунення. Представники компанії “Технобуд” виконали рекомендації, але не наклали на пропозицію кваліфікований ЕЦП. Вони вважали, що якщо підтвердити зміни кваліфікованим електронним цифровим підписом, то це буде вважатись новою тендерною пропозицією після терміну подачі документів.

Замовник ж побачив, що кваліфікований ЕЦП на нові документи не було накладено та відхилив їх пропозицію, визначивши переможцем ТОВ “Будівельний холдінг “Мегабуд”.

На думку юриста ХАЦ Володимира Рисенка, замовник поступив правомірно.

Директором та засновником компанії “Мегабуд” є Богдан Осадчий.

Серед експертів є Анатолій Бутенко, який має спільну фірму “Транс Строй Комплекс” з топ-менеджером будівельної корпорації “Авантаж” Владиславом Кутовим. Також Кутовий був помічником власника корпорації “Авантаж” Анатолія Денисенка, коли той був нардепом.

Другий експерт – Даніїл Єлфімов, колишній директор КП «Харківський регіональний інженерно-консультаційний центр», який у 2015 році був засуджений за отримання хабара.

В планах провести обстеження 97 будинків за адресами: вулиця Старицького ( номера будинків: 9, 13, 16, 25, 29, 32), Сумгаїтська ( номера будинків: 2, 5, 7, 9), вулиця Двадцять Третього Серпня (номер будинків 1, 3, 4, 7, 7А, 9, 9А, 11А, 13, 13А, 16А, 18А, 20, 22, 24, 26А), вулиця Отакара Яроша, 61-А, вулиця Таганська, 16, провулок Перший Таганський, 18/2, Другий Таганський, 11, проспект Ново-Баварський, (номера будинків: 103-А, проспект Ново-Баварський, 105, 109, 111), провулок Карпівський, 5, вулиця Ярославська, 28-А, проспект Гагаріна, (номер будинків 199-А, 201, 205/1), проспект Героїв Сталінграда, 146 та 148, проїзд Балашовський, 12, бульвар Миру, 3, вулиця Жон Мироносиць, 5, вулиця Метробудівників, 24, вулиця Академіка Вальтера, ( будинки № 7 та 19), вулиця Академіка Проскури, 10-А, вулиця Біблика (номера будинків 35, 63),

вулиця Вологодська, 35, вулиця Гвардійців-Широнінців, 72-В, вулиця Героїв Праці, 25/71-В, вулиця Електровозна, 19, вулиця Леоніда Бикова, 10, вулиця Мироносицька, (будинки 1 та 2), вулиця Миру, 4, вулиця Ощєпкова, 16, вулиця Полтавський Шлях, 171, вулиця Сьомої Гвардійської Армії, 2, вулиця Таджицька,15, вулиця Тюрінська, 2, вулиця Шарикова (номера будинків 31, 43, 49, 54), майдан Конституції, 12 та 16, майдан Фейєрбаха, 17 та 19, провулок Адиґейський, 20, провулок Северина Потоцького, 14, провулок Цегельний, 4, проспект Перемоги, ( номера будинків 66Е та 74-А), проспект Героїв Харкова, 32 та 122, вулиця Гвардійців-Широнінців 73-А, вулиця Кричевського, 41, узвіз Куликівський, 13, вулиця Пушкінська, 36, вулиця Дружби Народів, 232-Б, проспект Людвіга Свободи, 50, вулиця Університетська, 9, вулиця Сумська (номера будинків 77/79 та 73/75) , провулок Спартаківський, 3, вулиця Римарська, 30, майдан Павлівський, 5, проспект Незалежності, 17,

провулок Людмили Гурченко (номера будинків: 3Б, 3В, 3Е, 3Д, 8, 10).

Нагадуємо, що ХАЦ спільно з Запорізьким центром розслідувань продовжує спільний проєкт щодо контролю за відбудовою будівель, які постраждали внаслідок збройної агресії рф.

Колеги з Запоріжжя відмічають, що у період з листопада 2022 по березень 2023 на обстеження багатоквартирних будинків місцева влада виділила 1,4 мільйона гривень.



ДЖЕРЕЛО: ХАЦ

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