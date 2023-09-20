На інвестиційному форумі презентували пілотні проєкти відбудови Харкова

Співголова відділу архітектури та технологій Фонду Нормана Фостера Альберто Сендоя сьогодні, 19 вересня, презентував пілотні проєкти з відновлення міста Харкова.

Він повідомив, що для розробки концепції Генерального плану було проведено понад 120 робітничих сесій, у яких взяли участь понад 800 осіб. Крім того, були проведені численні опитування серед харків’ян. З урахуванням усіх цих напрацювань були розроблені п’ять пілотних проєктів, повідомляє Харківська міська рада.



Перший – це відновлення історичного центру міста, зокрема, зруйнованої будівлі обласної адміністрації. Другий – використання потенціалу чотирьох річок Харкова, у тому числі зі створенням рекреаційних зон та будівництвом безпечних ліній електропередач. Третій – екологічний розвиток промислових гігантів, у тому числі з урахуванням кіберпотенціалу Харкова. Четвертий – будівництво сучасних багатоквартирних будинків за енергозберігальними технологіями. За словами Альберто Сендої, для цього розглядається можливість запуску в Харкові виробництва модульних конструкцій. П’ятий – модернізація ринку «Барабашово» та створення там наукового парку. Це буде багатоцільова територія, до проєктування якої Фонд Нормана Фостера залучив мережу міжнародних партнерів.



Своєю чергою секретар Європейської економічної комісії ООН, менеджер проєкту UN4Kharkiv Гульнара Ролл зазначила, що за підтримки уряду Німеччини пілотні проєкти будуть розроблятися детальніше.



«Це буде повне доведення до готовності, до інвестицій. Також встановлюватимуться зв’язки з донорами, інвесторами, в т. ч. приватний сектор. Також на додаток до цього буде розроблений інструмент, який дозволяє відстежувати фінансування та виконання проєктів. Цей трек ми також плануємо використовувати в Миколаєві, Ірпені та Бородянці», – повідомила Гульнара Ролл.

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