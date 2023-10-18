На Харківщині на протитанкових мінах підірвалася машина для розмінування

17 жовтня на Харківщині під час очищення польової дороги механізованою машиною розмінування відбувся підрив під робочим валом, попередньо, двох протитанкових мін.

Про це повідомляє ДСНС України.

Завдяки тому, що сапери працювали із використанням сучасної техніки, постраждалих серед особового складу немає. Машина отримала незначні пошкодження, що будуть усунені, і техніка знову буде функціонувати.

Ці машини дозволяють саперам ДСНС працювати швидше, а головне – безпечніше. Нині ДСНС має 15 таких машин, які постійно працюють на деокупованих ділянках. Загалом з їх допомогою вже обстежено майже 300 га.

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