На Харківщині почали працювати ще три поліцейські станції

Відкриття станцій відбувається в рамках проєкту «Поліцейський офіцер громади», суть якого полягає в тісній співпраці поліції та громади.

Осередки безпеки запрацювали в Дергачах, Слатине, Руській Лозовій, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

У рамках реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади» керівник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко разом з головою Дергачівської громади Вячеславом Задоренко вручив поліцейським офіцерам службові автомобілі, які були придбані за підтримки громади.

Проєкт «Поліцейський офіцер громади» на території Харківської області реалізується з 2019 року.

Цей проєкт вже впроваджений на території 40 громад області, у яких працює 89 поліцейських офіцерів громади.

Для надання якісних поліцейських послуг на території Харківської області працює 27 поліцейських станцій, з яких 9 відкрито протягом 2023 року.

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