Харків

На Харківщині почали працювати ще три поліцейські станції

Автор Геннадій Семенов
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Відкриття станцій відбувається в рамках проєкту «Поліцейський офіцер громади», суть якого полягає в тісній співпраці поліції та громади.

Осередки безпеки запрацювали в Дергачах, Слатине, Руській Лозовій, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

На Харківщині почали працювати ще три поліцейські станції 7
На Харківщині почали працювати ще три поліцейські станції 9

У рамках реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади» керівник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко разом з головою Дергачівської громади Вячеславом Задоренко вручив поліцейським офіцерам службові автомобілі, які були придбані за підтримки громади.

На Харківщині почали працювати ще три поліцейські станції 11

Проєкт «Поліцейський офіцер громади» на території Харківської області реалізується з 2019 року.

На Харківщині почали працювати ще три поліцейські станції 13

Цей проєкт вже впроваджений на території 40 громад області, у яких працює 89 поліцейських офіцерів громади.

На Харківщині почали працювати ще три поліцейські станції 15

Для надання якісних поліцейських послуг на території Харківської області працює 27 поліцейських станцій, з яких 9 відкрито протягом 2023 року.

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