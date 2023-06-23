На Харківщині створять додаткові саперні підрозділи для швидшого розмінування

Про це 23 червня під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі при Харківській ОВА повідомив начальник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський.

На території району наразі працює 21 саперний розрахунок – переважно триває розмінування ліній електропередач, також відпрацьовуються заявки місцевих жителів. На Ізюмщині вже було знешкоджено 30 тис. вибухонебезпечних предметів, особливо багато мін «пелюсток». За словами начальника РВА, майже щотижня від підривів на ВНП страждають місцеві жителі.

«Спільно з обласною військовою адміністрації ми постійно працюємо над вирішенням питання мінної небезпеки та долучаємо до цієї роботи іноземних партнерів із ООН та приватні компанії, які працюють у сфері розмінування. Сподіваюсь на швидке створення підрозділу з фахівців ДСНС штатною чисельністю близько 20 саперів, які будуть на постійній основі працювати в нашому районі, адже це робота на роки», – повідомив Степан Масельський.

Також начальник Ізюмської районної військової адміністрації розповів про руйнування та відновлення місцевої інфраструктури. Так, на території району зруйновано майже 17 тис. об’єктів, серед яких – багатоквартирний житловий фонд, приватні будинки, критична інфраструктура. Наразі в постраждалих населених пунктах відновлюють житлові будівлі за рахунок державного, обласного бюджетів, а також коштів міжнародних донорів. Відновлюють вікна, покрівлі та усувають незначні пошкодження. Також працюють комісії громад Ізюмщини щодо формування списків єВідновлення, щоб громадяни могли отримати компенсацію та відновити житло.

Крім того, в районі триває підготовка до опалювального сезону. Минулого року в Балаклії було запущено всі котельні, а в Ізюмі – 7 із 21 котельні, які опалювали 88 багатоповерхівок із 225. За словами Степана Масельського, в Ізюмі буде побудовано 10 пересувних модульних котелень, які забезпечать багатоквартирний житловий фонд міста централізованим теплопостачанням.

Як відзначив Степан Масельський, населенню району надаються всі необхідні медичні послуги. Ізюмська Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері приймає пацієнтів. Для відновлення зруйнованої частини будівлі розробляється проєктно-кошторисна документація та проводиться збір коштів. Балаклійську ЦРЛ майже відновлено, наразі проводяться ремонти дитячого та неврологічного відділень.

Довідково. До повномасштабного вторгнення на території Ізюмського району проживало 180,5 тис. людей, наразі в районі – 115 тис. жителів. Відновлення інфраструктури району триває, щоб населення могло повернутися до своїх домівок.

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