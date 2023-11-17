На Харківщині ворожим обстрілом пошкоджено адмінбудівлю обленерго (відео)

16 листопада внаслідок обстрілу було пошкоджено адмінбудівлю одного з підрозділів «Харківобленерго». Пошкоджені стіни, вибиті вікна. Без постраждалих.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

За даними «Харківобленерго», внаслідок нічного обстрілу пошкоджено адмінбудівлю Борівського РЕМ. Уламками вибито 29 вікон та дві двері. Обійшлося без постраждалих.

За інформацією Міненерго, за добу енергетики повернули світло 950 споживачам. Без світла залишаються понад 17,6 тисячі споживачів.

Через бойові дії було пошкоджено розподільний газопровід середнього тиску. Без газу залишилися мешканці одного з прикордонних з рф сіл.

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