На три дні зачинила маленьку дитину одну в квартирі та пішла до коханця: у Харкові в 19-річної горе-матері відібрали дитину

19-річна підозрювана залишила свою 2,5-річну доньку одну в квартирі на 12 поверсі у Холодногірському районі Харкова. Дівчинка була зовсім одна три дні: з 30 серпня до 2 вересня 2023 року.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідчих, молода матір пішла в гості до свого коханця. У цей час її маленька донька, яка з народження має проблеми із серцем, перебувала без їжі, води, за наявності вільного доступу до газової плити та вікон, в антисанітарних та небезпечних умовах.

Підозрювана навіть не врахувала того, що житлові квартали Харкова постійно перебувають під масштабними обстрілами з боку збройних сил рф, і дитина може постраждати.

Дівчинку врятували сусіди, яких майже добу затоплювали з квартири безталанної матері. Піднявшись, вони почули, як плаче дитина, та одразу звернулись до правоохоронців.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 19-річній громадянці за фактом залишення в небезпеці (ч. 1 ст. 135 КК України).

Наразі дівчинка живе у своєї бабусі. Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

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